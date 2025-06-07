Центр Массачусетского технологического института запускает программу в ЦА

Парк высоких технологий (ПВТ) в партнерстве с MIT Kuo Sharper Center for Prosperity and Entrepreneurship (Центр процветания и предпринимательства имени Куо Шарпера при Массачусетском технологическом институте) и венчурным фондом Material Impact запускает первую в Центральной Азии MIT DeepTech Program.

Как сообщили в ПВТ, программа предназначена для команд, работающих на стыке науки, инженерии и технологий, в таких сферах, как энергия, медицина, агротехнологии, искусственный интеллект и другие области DeepTech («глубокие технологии»).

Программа включает в себя:

четыре недели онлайн-обучения с преподавателями MIT и ведущими венчурными инвесторами — участники разберут стратегию продукта, подготовку к рынку и развитие команды;

одну неделю в кампусе MIT (США) — доработка проекта и питчинг перед глобальными инвесторами;

доступ к уникальному международному сообществу экспертов, технологических предпринимателей и менторов MIT.

Участие в программе открыто для фаундеров и команд из Центральной Азии. Регистрация компании в Кыргызстане приветствуется, но не является обязательной. Необходим уровень английского, достаточный для активного участия в лекциях и дискуссиях.

«Сотрудничество с MIT — это шаг к интеграции КР в глобальную технологическую экосистему. Мы открываем нашим талантам доступ к лучшим знаниям, менторству и международным возможностям», — отметил директор Парка высоких технологий Азис Абакиров.

ПВТ берет на себя стоимость обучения и визовую поддержку. Перелет и проживание участники оплачивают самостоятельно.

Kuo Sharper Center for Prosperity and Entrepreneurship при Массачусетском технологическом институте основан в 2007 году. С того времени он оказал поддержку более 600 новаторам со всего мира посредством своих многочисленных программ, включая стипендии и учебные лагеря.

Прием заявок продолжится до 20 июня 2025-го. Старт онлайн-обучения — 7 июля, а финальный этап в MIT запланирован на сентябрь.