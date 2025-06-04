На обеспечение населенных пунктов питьевой водой направят $250 миллионов

Совместно с международными донорами в Кыргызстане реализуются проекты по обеспечению граждан чистой водой в 226 населенных пунктах. Об этом на торжественной церемонии открытия новой системы водоснабжения в селе Григорьевка Иссык-Кульской области сообщил заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев, отмечает ведомство.

По словам чиновника, в 92 селах строительные работы завершены, в 74 селах они еще ведутся, а в 60 селах готовится проектно-сметная документация. Общий бюджет этих проектов составляет $250 миллионов.

В своем выступлении Бакыт Торобаев подчеркнул значимость проектов по доступу к питьевой воде для повышения качества жизни сельского населения и устойчивого развития регионов.

Он упомянул еще один важный проект — «Управление сточными водами Иссык-Кульской области». На его реализацию выделено $41,8 миллиона. В рамках проекта завершено строительство очистных сооружений Балыкчи, а в Караколе работы выполнены более чем на 40 процентов.