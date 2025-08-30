В Южной Корее пожилым людям и пациентам с деменцией начали выдавать кукол с ИИ

В Южной Корее пожилым людям и пациентам с деменцией начали выдавать кукол с искусственным интеллектом. По мнению социальных работников, они помогут бороться с одиночеством. Куклой Hyodol, работающая на базе ChatGPT, пользуются уже более 12 тысяч пенсионеров по всей стране, информирует издание Rest Of World.

Куклы отслеживают настроение и физическое состояние человека с помощью ежедневных вопросов: «Как ты себя сегодня чувствуешь?» и «Тебе больно?». Кроме того, специальный датчик фиксирует движение, и если его не было в течение суток, уведомляются экстренные службы и родственники. Аналогично система сработает, если заметит изменения в поведении человека, свидетельствующие о депрессии.

Основная функция компаньона — общение с человеком. Независимые исследования показывают, что ежедневные диалоги с Hyodol снижают симптомы депрессии и деменции.

Пожилым людям очень важно иметь возможность с кем-то поговорить. Есть вещи, о которых они не могут рассказать ни нам, ни даже своим детям, отмечают соцработники.

При этом существует ряд этических проблем. Пенсионеры часто очеловечивают своих кукол — шьют им наряды, готовят угощения и сильно переживают, если Hyodol ломается. Кроме того, по словам гендиректора компании-производителя, некоторые люди просят похоронить их вместе с куклой.

Кроме того, страдающие деменцией старики воспринимают слова кукол слишком буквально, из-за чего создателям пришлось ограничить чат-бота в общении, удалив провокационные фразы.

Несмотря на подобные нюансы, аналитики предполагают, что к 2030 году рынок роботов для ухода за пожилыми людьми достигнет $7,7 миллиарда.