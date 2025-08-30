13:14
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Общество

В Южной Корее пожилым людям и пациентам с деменцией начали выдавать кукол с ИИ

В Южной Корее пожилым людям и пациентам с деменцией начали выдавать кукол с искусственным интеллектом. По мнению социальных работников, они помогут бороться с одиночеством. Куклой Hyodol, работающая на базе ChatGPT, пользуются уже более 12 тысяч пенсионеров по всей стране, информирует издание Rest Of World.

Куклы отслеживают настроение и физическое состояние человека с помощью ежедневных вопросов: «Как ты себя сегодня чувствуешь?» и «Тебе больно?». Кроме того, специальный датчик фиксирует движение, и если его не было в течение суток, уведомляются экстренные службы и родственники. Аналогично система сработает, если заметит изменения в поведении человека, свидетельствующие о депрессии.

Основная функция компаньона — общение с человеком. Независимые исследования показывают, что ежедневные диалоги с Hyodol снижают симптомы депрессии и деменции.

Пожилым людям очень важно иметь возможность с кем-то поговорить. Есть вещи, о которых они не могут рассказать ни нам, ни даже своим детям, отмечают соцработники.

При этом существует ряд этических проблем. Пенсионеры часто очеловечивают своих кукол — шьют им наряды, готовят угощения и сильно переживают, если Hyodol ломается. Кроме того, по словам гендиректора компании-производителя, некоторые люди просят похоронить их вместе с куклой.

Кроме того, страдающие деменцией старики воспринимают слова кукол слишком буквально, из-за чего создателям пришлось ограничить чат-бота в общении, удалив провокационные фразы.

Несмотря на подобные нюансы, аналитики предполагают, что к 2030 году рынок роботов для ухода за пожилыми людьми достигнет $7,7 миллиарда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341523/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Конкурент Microsoft. Маск создал проект Macrohard для разработки ПО на базе ИИ
AI стал причиной увольнения айтишников в США. Как обстоят дела в Кыргызстане
Пользователи раскритиковали GPT-5, а OpenAI обещает вернуть GPT⁠-⁠4o за оплату
Школьник из Кыргызстана завоевал бронзу на международной олимпиаде IOAI
Онлайн-курс по искусственному интеллекту запустят для учителей Кыргызстана
Один из самых быстрых ИИ для генерации видео представил Илон Маск
В Китае назвали самые перспективные технологии искусственного интеллекта
Торговая война. Дональд Трамп заявил, что подписал сделку с Южной Кореей
Компанию Meta обвинили в пиратстве порно для обучения искусственного интеллекта
ООН приняла резолюцию Таджикистана о роли ИИ в развитии Центральной Азии
Популярные новости
В&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;16&nbsp;в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой В колонии № 16 в Беловодском 300 осужденных обеспечили работой
В&nbsp;школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и&nbsp;расписания В школах Кыргызстана введены новые нормы нагрузки и расписания
С&nbsp;сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол&nbsp;&mdash; Алматы через КПП &laquo;Кеген&raquo; С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»
Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной Военные дроны привлекали для спасения Натальи Наговициной
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
30 августа, суббота
13:03
В Южной Корее пожилым людям и пациентам с деменцией начали выдавать кукол с ИИ В Южной Корее пожилым людям и пациентам с деменцией нач...
12:39
В США волонтерам и гуманитарным фондам запретили помогать нелегальным мигрантам
12:22
Будьте осторожны! В Бишкеке и Чуйской области ожидается сильный ветер
12:15
Петицию против вырубки здоровых деревьев призывают подписать кыргызстанцы
12:00
«Ходячие мертвецы», триллеры и комедии. Что смотреть на следующей неделе