Стоимость перевозки грузов железнодорожным транспортом станет дешевле

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» сообщает, что в апреле 2025 года проведена двусторонняя встреча между руководствами ГП «НК «Кыргыз темир жолу» и АО «НК «Казахстан темир жолы» по вопросу снижения тарифов при перевозке грузов транзитом через Республику Казахстан в Кыргызскую Республику.

В результате достигнуты договоренности о снижении уровня унифицированного тарифа при перевозке грузов в транзитном сообщении по территории Республики Казахстан следующих из/в Кыргызскую Республику в рамках Евразийского экономического союза.

Согласно приказу АО «НК «Казахстан темир жолы» от 23 мая 2025 года № 9-Ц, с 8 июня 2025 года стоимость на перевозку железнодорожным транспортом транзитом по территории Республики Казахастан в Кыргызскую Республику зерновых грузов снизится до 55 процентов, на перевозку нефтеналивных грузов до 20 процентов, на остальные виды грузов до 50 процентов.