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Общество

Повышена зарплата некоторых категорий работников бюджетной сферы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О выравнивании и приведении к единой модели формирования оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы».

Согласно документу, с 1 мая до 20 процентов увеличены коэффициенты кратности к тарифной ставке (окладу) для младшего и технического обслуживающего персонала, занятого в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, информации и спорта.

Для работников, у которых кратные коэффициенты к должностному окладу были выше до принятия указа, они остаются без изменений.

Такое же повышение применено к младшему обслуживающему персоналу госорганов и органов местного самоуправления (кроме водителей), а также к вольнонаемному и гражданскому персоналу правоохранительных органов, Вооруженных сил и других воинских формирований.

Кроме этого, в документе говорится, что с 1 июля будет проведено выравнивание коэффициентов кратности к окладам работников, не относящихся к категории госслужащих. Это коснется работников архивов, различных учреждений и организаций, работающих при Минсельхозе, Ветслужбе, Минфине, МЧС и так далее.

На 2026 год предусмотрено повторное повышение коэффициента кратности к тарифной ставке — до 50 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330937/
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