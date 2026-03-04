Торага ЖК озвучил, какую зарплату получают депутаты

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев озвучил размер заработной платы депутатов. Об этом он заявил на заседании парламента.

По его словам, оклад депутата Жогорку Кенеша составляет 58 тысяч 432 сома.

Кроме того, у каждого депутата есть фонд в размере 80 тысяч сомов. Эти средства направляются на обслуживание служебной машины, оплату работы водителя, канцелярские расходы, авиабилеты и поездки в регионы.

Марлен Маматалиев добавил, что ранее опубликованная в СМИ информация о зарплатах депутатов была частично искажена.

Отметим, что сегодня одно из местных изданий сообщило, что депутаты получают 100–150 тысяч сомов в месяц. В публикации также отмечалось, что у каждого депутата есть фонд в 80 тысяч сомов, из которого оплачиваются канцелярские и представительские расходы, а также услуги водителя.