Во Франции суд отказал Павлу Дурову в поездке на форум свободы в Осло

Во Франции суд отказал основателю Telegram Павлу Дурову в поездке на форум свободы в Осло. Об этом сообщается на сайте организатора мероприятия — правозащитной организации Human Rights Foundation.

Напомним, летом прошлого года председателем HRF стала вдова Алексея Навального Юлия Навальная.

Павла Дурова пригласили выступить на тему свободы слова, надзора и цифровых прав, однако суд отклонил его просьбу о поездке.

Отметим, что ранее власти Франции отклонили запрос основателя мессенджера на поездку в США для «переговоров с инвестиционными фондами», назвав ее «неоправданной». При этом в марте ему разрешили съездить в Дубай.

Ранее Павел Дуров обвинил французские спецслужбы в том, что они требовали заблокировать консервативные голоса перед выборами в Румынии. МИД Франции это опроверг.

После того как получил отказ на поездку в Норвегию, основатель Telegram приехал в Канны на благотворительный гала-вечер amfAR Gala Cannes 2025 в сопровождении своей спутницы Юлии Вавиловой.