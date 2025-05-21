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Общество

ЕС выделит на поддержку «Радио Свободы» в Центральной Азии 5,5 миллиона евро

Евросоюз обещает выделить на поддержку «Радио Свободы» 5,5 миллиона евро. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

По ее словам, ЕС не сможет восполнить дефицит финансирования организации по всему миру, но хочет помочь ей работать в странах, которые «очень сильно зависят от новостей извне», — на Кавказе и в Центральной Азии.

Это «краткосрочное экстренное финансирование, призванное стать «страховкой для независимой журналистики», добавила Кая Каллас.

Напомним, штаб-квартира «Радио Свободы» находится в Вашингтоне, программный центр — в Праге, также есть несколько региональных бюро.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, в том числе Агентства США по глобальным медиа (USAGM), которое курирует медиакорпорацию «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Голос Америки» и некоторые другие СМИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329803/
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