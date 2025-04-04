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Общество

США отключили спутники, транслировавшие передачи «Радио Свобода» в Россию

Соединенные Штаты прекратили спутниковую трансляцию «Радио Свобода» в России. Как сообщает AFP со ссылкой на генерального директора медиакорпорации Стивена Капуса, американские власти отключили спутник, через который «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» вещало на территорию РФ.

Решение касается русскоязычного телеканала «Настоящее время», который работал круглосуточно и был доступен не только в России, но также в Украине, Центральной Азии и Восточной Европе.

По данным источника, USAGM (Агентство США по глобальным медиа) разорвало контракты на спутниковое вещание, из-за чего трансляция «Настоящего времени» в Европе прекратилась. Теперь вместо эфира российские зрители видят красный экран с сообщением: «С сожалением сообщаем, что USAGM приняло решение остановить вещание «Настоящего времени».

14 марта президент США Дональд Трамп издал указ, который предписывал семи федеральным агентствам максимально сократить штат. Среди них — Агентство США по глобальным медиа, которое курирует «Голос Америки» и «Радио Свобода».

В конце марта суд в Штатах обязал временно прекратить увольнения сотрудников «Голоса Америки».

Ранее другой судья вынес решение о приостановке закрытия «Радио Свобода».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324872/
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