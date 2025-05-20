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Общество

В Бишкеке продлили акцию «Твой Эко Заряд» до 31 мая

В Бишкеке продлили акцию «Твой Эко Заряд» до 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Напомним, акция стартовала в школах Бишкека 15 апреля. Это экологическая инициатива по сбору использованных батареек. Она направлена на формирование экологической культуры среди школьников, снижение уровня загрязнения окружающей среды и продвижение принципов ответственного обращения с отходами.

«Акция продлена до 31 мая 2025 года. Теперь у школ есть время принять участие в городском челлендже. К ней уже присоединились эко-амбассадоры, социально-ответственные компании, 64 городские школы, представители бизнеса и тысячи пользователей, поддерживающих экологическую инициативу. На сегодняшний день собрано более 1,5 тонн батареек», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329777/
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