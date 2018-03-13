Беспроводная зарядка быстро «убивает» батареи iPhone X и 8

Эксперт сайта ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз установил, что после беспроводной зарядки батарея iPhone X разряжается быстрее, чем после проводной. Это приводит к быстрому износу батареи, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

В итоге батарея смартфона теряет емкость быстрее, чем при использовании обычной зарядки.

В компании Apple заявили, что аккумулятор iPhone «сохраняет до 80 процентов от первоначальной емкости после 500 полных циклов зарядки». Эксперт утверждает, что при использовании беспроводной зарядки рубеж в 500 циклов пройдет примерно через полтора года, поскольку через полгода его iPhone уже прошел 135 циклов зарядки.

При использовании обычной зарядки аккумуляторы большинства современных устройств сохраняют емкость в 80 процентов спустя два-три года использования. В итоге разница почти в два раза.

Ситуация с Android-смартфонами обстоит не лучше.

Пользователи оказываются перед дилеммой: использовать шнур или постоянно заряжать устройство, изнашивая батарею. И поскольку беспроводная зарядка становится все более популярной, важно знать, во что она реально обходится.