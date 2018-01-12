Аккумуляторы iPhone загорелись сразу в двух магазинах Apple Store

За два дня в различных магазинах Apple Store у iPhone загорелся аккумулятор. Об этом сообщило издание Phone Arena.
По его данным, во вторник сотрудник Apple Store в Цюрихе (Швейцария) получил незначительные ожоги во время возгорания гаджета. Всего на месте происшествия присутствовали семь человек. Некоторым из них оказали помощь, но никому не потребовалась госпитализация.
Недавно Apple признала, что уменьшила скорость процессора iPhone 6 и более поздних моделей. Компания объяснила это необходимостью предотвратить проблемы при использовании старых батарей. В результате Apple удешевила замену батареи на этих моделях с $79 до $29 до конца года. Вероятно, между возгораниями смартфонов и ситуацией с заменой аккумуляторов есть связь, считает издание.