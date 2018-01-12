Аккумуляторы iPhone загорелись сразу в двух магазинах Apple Store

За два дня в различных магазинах Apple Store у iPhone загорелся аккумулятор. Об этом сообщило издание Phone Arena.

По его данным, во вторник сотрудник Apple Store в Цюрихе (Швейцария) получил незначительные ожоги во время возгорания гаджета. Всего на месте происшествия присутствовали семь человек. Некоторым из них оказали помощь, но никому не потребовалась госпитализация.

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Вчера же магазин Apple Store в Валенсии (Испания) заполнился дымом после возгорания аккумулятора iPhone, находящегося на ремонте. Сотрудники быстро потушили пламя. На место происшествия прибыли трое пожарных и полицейские, в результате инцидента никто не пострадал.

Недавно Apple признала, что уменьшила скорость процессора iPhone 6 и более поздних моделей. Компания объяснила это необходимостью предотвратить проблемы при использовании старых батарей. В результате Apple удешевила замену батареи на этих моделях с $79 до $29 до конца года. Вероятно, между возгораниями смартфонов и ситуацией с заменой аккумуляторов есть связь, считает издание.