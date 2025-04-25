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Общество

Школе, собравшей больше всего батареек, построят новую спортивную площадку

Школе, которая соберет больше всего старых батареек, построят новую спортивную площадку. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В столице продолжается экологический челлендж по сбору использованных батареек «Твой Эко Заряд».  В акции участвуют и школы города. Для рекордсмена по сбору батареек предусмотрен главный приз — современная детская или спортивная площадка, которую на территории школы установят строительные компании Level и BRK Group, поддержавшие инициативу.

Цель инициативы — воспитать у подрастающего поколения экологическую осознанность и одновременно сократить вредное воздействие опасных отходов на окружающую среду.

В школах, участвующих в акции, уже установлены специальные урны для сбора батареек.

Акция также направлена на повышение уровня экологического образования и вовлечение школьников в практическую деятельность по защите окружающей среды.

Горожане, желающие принять участие в акции, могут сдать батарейки в любых точках приема батареек по городу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327330/
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