Школе, собравшей больше всего батареек, построят новую спортивную площадку

Школе, которая соберет больше всего старых батареек, построят новую спортивную площадку. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
В столице продолжается экологический челлендж по сбору использованных батареек «Твой Эко Заряд». В акции участвуют и школы города. Для рекордсмена по сбору батареек предусмотрен главный приз — современная детская или спортивная площадка, которую на территории школы установят строительные компании Level и BRK Group, поддержавшие инициативу.
Цель инициативы — воспитать у подрастающего поколения экологическую осознанность и одновременно сократить вредное воздействие опасных отходов на окружающую среду.
Акция также направлена на повышение уровня экологического образования и вовлечение школьников в практическую деятельность по защите окружающей среды.
Горожане, желающие принять участие в акции, могут сдать батарейки в любых точках приема батареек по городу.