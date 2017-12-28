У Samsung Galaxy вновь обнаружили проблемы с батареями

В Интернете владельцы Galaxy Note 8 жалуются, что их смартфоны не работают, если полностью разрядить аккумулятор. Компания не делает заявлений, устройства просто меняют или ремонтируют, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

«Samsung Galaxy Note 8 не заряжается, «мертвая» батарея», «Я просто взял свой Note 8 и обнаружил, что он был «мертв». Не включается и не заряжается. Дисплей не включается на зарядке по кабелю и через беспроводную зарядку», — подобные сообщения появились на официальном форуме Samsung.

У одного пользователя проблема обнаружилась только через два месяца использования. В другом посте появилась целая ветка сообщений, где восемь пользователей рассказали о таких же проблемах.

Один из пострадавших записал видео:

Почти все отмечают, что устройство не роняли и используют кабель и адаптер из комплекта. Так что это не похоже на проблему, возникшую из-за небрежного использования. Пока сложно оценить массовость проблемы — компания не делала объявлений, но без проблем меняет устройства по гарантии.