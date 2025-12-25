10:01
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Власть

Администрация Дональда Трампа намерена ускорить депортацию иммигрантов из США

Администрация Дональда Трампа намерена ускорить депортацию нелегальных иммигрантов. С этой целью построят 7 крупных и 16 небольших центров принудительного содержания, сообщает The Washington Post cо ссылкой на документы миграционной полиции США (ICE).

иллюстративное
Фото иллюстративное

План включает реконструкцию промышленных центров для одновременного содержания более 80 тысяч иммигрантов. Задержанных поместят в пункты обработки на несколько недель, а затем направят в один из семи крупных центров вместимостью от 5 до 10 тысяч человек, откуда их будут депортировать.

Большие складские помещения будут расположены вблизи основных логистических центров в нескольких штатах, включая Вирджинию, Техас, Луизиану, Аризону, Джорджию и Миссури.

Напомним, Республиканская партия выступает за ужесточение миграционного законодательства. С начала второго президентского срока Дональда Трампа из страны депортировано более 500 тысяч нелегальных мигрантов, а еще 1,6 миллиона покинули Соединенные Штаты добровольно.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о временном увеличении выплат для нелегальных мигрантов, которые согласятся добровольно покинуть государство до конца года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355947/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Сколько иностранных нелегалов депортировали из КР, рассказали в Минтруда
В Татарстане рассказали, мигрантов из каких стран больше всего депортируют
Суд Германии разрешил депортировать члена ИГИЛ из Таджикистана на родину
Более 450 нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году
США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Нарушения миграционных правил. В Узбекистан из США депортированы 39 граждан
В 2025 году число депортированных из РФ мигрантов увеличилось на 17 процентов
Из США депортированы 25 граждан Кыргызстана — МИД
Осужденную на Камчатке за сбыт наркотиков кыргызстанку депортируют на родину
Дональд Трамп предложил пяти странам Африки принимать депортированных мигрантов
Популярные новости
Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со&nbsp;стороны ГКНБ и&nbsp;силовых структур Ташиев предложил прекратить проверки бизнеса со стороны ГКНБ и силовых структур
В&nbsp;Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого В Санкт-Петербурге Садыру Жапарову вручили премию мира имени Льва Толстого
Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в&nbsp;2026 году Соцфонд прогнозирует ощутимое повышение пенсий в 2026 году
Владимир Зеленский отказался проводить выборы на&nbsp;утраченных территориях Владимир Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях
Бизнес
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
Lighting up&nbsp;Rox Сenter: зажигая огни с&nbsp;Royal Central Park в&nbsp;2026 году Lighting up Rox Сenter: зажигая огни с Royal Central Park в 2026 году
25 декабря, четверг
10:00
В Бишкеке стартовал IV Народный курултай В Бишкеке стартовал IV Народный курултай
10:00
Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
09:50
Администрация Дональда Трампа намерена ускорить депортацию иммигрантов из США
09:47
Минтранс: Все перевалы открыты, ограничения для транспорта сняты
09:45
Некорректно высказывалась. В милицию Бишкека доставили блогера и провели беседу