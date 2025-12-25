Администрация Дональда Трампа намерена ускорить депортацию иммигрантов из США

Администрация Дональда Трампа намерена ускорить депортацию нелегальных иммигрантов. С этой целью построят 7 крупных и 16 небольших центров принудительного содержания, сообщает The Washington Post cо ссылкой на документы миграционной полиции США (ICE).
План включает реконструкцию промышленных центров для одновременного содержания более 80 тысяч иммигрантов. Задержанных поместят в пункты обработки на несколько недель, а затем направят в один из семи крупных центров вместимостью от 5 до 10 тысяч человек, откуда их будут депортировать.
Большие складские помещения будут расположены вблизи основных логистических центров в нескольких штатах, включая Вирджинию, Техас, Луизиану, Аризону, Джорджию и Миссури.
Напомним, Республиканская партия выступает за ужесточение миграционного законодательства. С начала второго президентского срока Дональда Трампа из страны депортировано более 500 тысяч нелегальных мигрантов, а еще 1,6 миллиона покинули Соединенные Штаты добровольно.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о временном увеличении выплат для нелегальных мигрантов, которые согласятся добровольно покинуть государство до конца года.