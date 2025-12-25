Администрация Дональда Трампа намерена ускорить депортацию иммигрантов из США

Администрация Дональда Трампа намерена ускорить депортацию нелегальных иммигрантов. С этой целью построят 7 крупных и 16 небольших центров принудительного содержания, сообщает The Washington Post cо ссылкой на документы миграционной полиции США (ICE).

Фото иллюстративное

План включает реконструкцию промышленных центров для одновременного содержания более 80 тысяч иммигрантов. Задержанных поместят в пункты обработки на несколько недель, а затем направят в один из семи крупных центров вместимостью от 5 до 10 тысяч человек, откуда их будут депортировать.

Большие складские помещения будут расположены вблизи основных логистических центров в нескольких штатах, включая Вирджинию, Техас, Луизиану, Аризону, Джорджию и Миссури.

Напомним, Республиканская партия выступает за ужесточение миграционного законодательства. С начала второго президентского срока Дональда Трампа из страны депортировано более 500 тысяч нелегальных мигрантов, а еще 1,6 миллиона покинули Соединенные Штаты добровольно.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о временном увеличении выплат для нелегальных мигрантов, которые согласятся добровольно покинуть государство до конца года.