В Евросоюзе меняют правила въезда: что изменится для владельцев шенгенских виз

Европейский союз принял решение о введении новой системы проверок на границах стран ЕС, при которой проставление визовых штампов в паспортах заменят цифровые проверки. Об этом сообщает Dutch News.

Уточняется, что Совет ЕС и Европарламент договорились о постепенном запуске автоматизированной пограничной системы въездов и выездов (EES) на границах Евросоюза, которая заменит штамп в загранпаспорте. Систему хотели ввести еще в 2024 году, но срок был сорван, в том числе из-за Германии. Дату начала постепенного запуска EES должна установить Еврокомиссия.

Цифровая система EES позволит автоматически регистрировать данные въезжающих в Шенгенскую зону и выезжающих за ее пределы, в том числе биометрические данные: отпечатки пальцев и снимок лица. Власти стран ЕС будут иметь постоянный доступ к персональным данным граждан третьих стран и истории их поездок, а также смогут контролировать, соблюдают ли те разрешенный период пребывания.

Система въезда и выезда EES начнет действовать во второй половине 2025 года. Для ее работы на границе ЕС разместят специальные киоски самообслуживания. Гражданам нужно будет самостоятельно сканировать свои паспорта, чтобы система проверила личные данные, наличие в базе отпечатков, а также информации о дате и месте прибытия и отъезда.

Действовать EES будет во всех странах Евросоюза, но не будет распространяться на владельцев долгосрочных виз или законных резидентов государств. Кроме того, система не коснется островных членов ЕС, таких как Кипр и Исландия.