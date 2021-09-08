Торага Жогорку Кенеша попросил упростить кыргызстанцам получение шенгенской визы

Торага парламента Талант Мамытов попросил упростить получение шенгенской визы для въезда в Австрию. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

По ее данным, Талант Мамытов встретился в Вене с президентом федерального совета Австрии Питером Рагглем в рамках участия в 5-й Всемирной конференции спикеров парламента. Они обсудили вопросы двустороннего межпарламентского сотрудничества и договорились активизировать взаимодействие.

Питер Раггль заявил, что Австрию, в частности Тироль, откуда он родом, и Кыргызстан многое связывает. В первую очередь природный ландшафт с гористой местностью, что благоприятствует развитию горного туризма. «Кыргызстан мог бы наладить весьма эффективное взаимовыгодное сотрудничество с Тиролем, знаменитым своими горнолыжными курортами и альпийской туристической отраслью экономики», — сказал он. Также австрийский спикер отметил большой потенциал сотрудничества в области сельского хозяйства и использовании возобновляемых источников энергии.

Торага ЖК КР выразил пожелание кыргызской стороны относительно выдачи шенгенской визы по облегченной процедуре гражданам Кыргызстана.

«В этой связи выражена просьба об оказании содействия Федерального совета Австрии в разрешении вопроса делегирования выдачи шенгенской визы для въезда в Австрию одному из посольств стран Евросоюза, аккредитованных в Бишкеке», — говорится в сообщении.