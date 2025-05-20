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Общество

В КР совершенствуют применение видеосвязи в уголовном судопроизводстве

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики». Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 3 апреля 2025 года.

Целью закона являются усиление роли залога в системе мер пресечения и выработки механизмов, способствующих более эффективному его применению, а также совершенствование видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве.

Так, законом предусматривается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс нормами, устанавливающими:

− понятия «видео-конференц-связь» и «трансляция (онлайн-трансляция)»;

− права обвиняемого знакомиться с протоколами судебных заседаний (в том числе с аудио- и видеозаписями) и подавать на них замечания, ходатайствовать о проведении судебного разбирательства посредством использования трансляции (онлайн-трансляции) судебного заседания в режиме прямого эфира по телевидению, радио и (или) в сети Интернет;

− обязательное фиксирование хода судебного заседания с помощью средств аудио- и видеозаписи;

− отсутствие аудио- и видеозаписи одним из оснований для изменения, пересмотра или отмены судебного решения;

− минимальные размеры залога в зависимости от тяжести преступления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329701/
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