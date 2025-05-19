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Общество

Купальный сезон на озерах в Карагачевой роще Бишкека планируют открыть 1 июня

Фото Евгения Липкина. Комсомольское озеро, август 2024 года

Купальный сезон в Карагачевой роще планируют открыть 1 июня. Об этом 24.kg сообщили в акимиате Свердловского района Бишкека. 

По предварительным данным, открытие купального сезона на Пионерском и Комсомольском озерах планируется на Всемирный день детей.  

В прошлом году купальный сезон на озерах открыли только 30 июля. Для горожан и гостей столицы подготовили развлекательную программу и концерт. Мэрия города организовала мастер-классы по рисованию на асфальте и зоны творчества вокруг центрального фонтана Карагачевой рощи.

Отметим, что впервые после долгого затишья Комсомольское озеро очистили и наполнили чистой водой из скважины в июле 2024-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329553/
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