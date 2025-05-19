Купальный сезон на озерах в Карагачевой роще Бишкека планируют открыть 1 июня

Купальный сезон в Карагачевой роще планируют открыть 1 июня. Об этом 24.kg сообщили в акимиате Свердловского района Бишкека.

По предварительным данным, открытие купального сезона на Пионерском и Комсомольском озерах планируется на Всемирный день детей.

В прошлом году купальный сезон на озерах открыли только 30 июля. Для горожан и гостей столицы подготовили развлекательную программу и концерт. Мэрия города организовала мастер-классы по рисованию на асфальте и зоны творчества вокруг центрального фонтана Карагачевой рощи.

Отметим, что впервые после долгого затишья Комсомольское озеро очистили и наполнили чистой водой из скважины в июле 2024-го.