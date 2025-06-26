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Агент 024

Знаки о запрете купания на Комсомольском озере установили временно

Знаки о запрете купания на Комсомольском озере в Карагачевой роще установили временно. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Отметим, что один из читателей поинтересовался, не введен ли запрет в этом году.

По данным муниципалитета, таблички поставили, чтобы люди не купались до полной готовности озера.

«Сейчас идет заполнение озера водой, ведутся работы по очистке водоема и приведению в соответствие прилегающей территории, созданию условий для отдыхающих. В том числе решается вопрос обеспечения спасателями. По завершении всех работ будет официальное открытие (на днях) и знаки, соответственно, уберем», — отметили в мэрии.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/334255/
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