Комсомольское озеро утопает в мусоре

Спустя всего неделю после открытия Комсомольского озера его берега и зоны отдыха оказались завалены мусором. Журналист 24.kg побывал на месте и увидел, как в действительности выглядит одно из самых популярных мест отдыха горожан в летнюю жару.

Пластиковые бутылки, пакеты, обертки от чипсов и сигаретные окурки — все это буквально повсюду: на пляже, в траве, у дорожек, на детской площадке. Контейнеров для отходов — либо мало, либо они переполнены. Отдыхающие продолжают оставлять мусор прямо под деревьями и скамейками.

По этическим соображениям редакция решила не публиковать фото общественных туалетов на территории озера, но, поверьте, картина там не менее удручающая.

«Сюда же дети приходят! Как можно так относиться? Поставьте хотя бы урны побольше», — возмущается жительница близлежащего района, гулявшая с внуками.

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Комсомольское озеро заполнили в конце июня. Власти обещали, что оно станет «комфортным местом для семейного отдыха» с чистыми пляжами, освещением и удобной инфраструктурой.

Однако реальность, с которой столкнулись бишкекчане, далека от заявленного. Горожане призывают мэрию усилить контроль за уборкой территории и обеспечить регулярный вывоз мусора. А также обращаются ко всем отдыхающим с просьбой уважать природу и труд коммунальщиков.