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Общество

В Григорьевском ущелье высадили более 19 тысяч саженцев тянь-шаньской ели

В Григорьевском ущелье Иссык-Кульской области на площади 10 гектаров высадили 19,5 тысячи трехлетних саженцев тянь-шаньской ели. Об этом сообщило ЗАО «Кумтор Голд Компани».

По его данным, в ежегодной акции по озеленению региона приняли участие руководство и сотрудники компании, специалисты Лесной службы при МЧС, местные жители и активисты.

По словам председателя совета директоров КГК Болотбека Идирисова, сотрудники компании не в первый раз участвуют в таких масштабных акциях по высадке саженцев различных пород деревьев.

«Так, в 2024 году в урочище Каркыра на площади 300 гектаров высажено 332,4 тысячи саженцев березы, ели красной и тянь-шаньской. Еще годом ранее сотрудники компании участвовали в высадке саженцев ели тянь-шаньской в селе Чон-Кызыл-Суу Джети-Огузского района. Теперь в рамках национальной кампании «Жашыл мурас» в одном из красивейших мест — Григорьевском ущелье — общими усилиями высажено 19,5 тысячи саженцев ели. Надеюсь, они приживутся, и любимая многими локация станет еще красивее и притягательнее для отдыха и проведения различных этнофестивалей и соревнований», — сказал он.

Болотбек Идирисов обратил внимание на важность увеличения площади лесных насаждений по всей стране.

«Леса препятствуют эрозии почвы, способствуют сокращению числа таких природных катаклизмов, как оползни и сход селевые потоки, ежегодно наносящих существенный ущерб. Важно, что увеличение площади лесных насаждений вносит большой вклад и в биоэкономику страны. В лесных массивах всегда больше цветов и разнотравья, что важно для наших пасечников, ежегодно собирающих уникальный по своим вкусовым и целебным свойствам кыргызский горный мед», — подчеркнул глава совета директоров компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329507/
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