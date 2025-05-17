Власти Британии хотят выпускать преступников раньше срока: не хватает тюрем

Власти Великобритании хотят выпускать преступников, в том числе рецидивистов, раньше положенного срока из-за переполненности тюрем. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на главу Министерства юстиции королевства Шабану Махмуд.

Она рассказала о введении новых правил для содержания преступников, которые ранее были приговорены к тюремному заключению сроком от одного до четырех лет, затем освобождены и вновь совершили преступление — то есть рецидивистов.

Теперь они будут помещаться в тюрьму на фиксированный срок в 28 дней. По мнению Минюста, эти меры позволят высвободить до 1,4 тысячи мест в тюрьмах.

Отмечается, что инициатива встретила сопротивление со стороны правозащитников — они заметили, что такой короткий срок заключения даст насильникам и грабителям возможность вновь терроризировать людей.

По данным Шабаны Махмуд, мужские тюрьмы королевства сейчас заполнены на 99 процентов, и к ноябрю мест не останется, если правительство не примет меры.