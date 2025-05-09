В мэрии рассказали, какая односторонняя улица в Бишкеке станет двусторонней

В столичной мэрии напомнили, что сегодня, 9 мая, после 22.00 часть проспекта Чуй от улицы Ибраимова до Абдрахманова закроют для движения транспорта.

Связано это с началом строительства подземного пешеходного перехода и парковки на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова. В мэрии сообщали, что на время работ изменят схему движения некоторых автобусов.

Кроме того, сообщили 24.kg в муниципалитете, односторонняя улица Киевская временно станет двусторонней — от улицы Ибраимова до Абдрахманова. Также на участке скорректируют цикл работы светофоров, что, по мнению мэрии, поможет минимизировать заторы.

В свою очередь, на время реконструкции поворот в южную сторону с проспекта Чуй на улицу Ибраимова разрешат.