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Общество

В Госдуме предложили пускать мигрантов только со справкой об отсутствии болезней

Глава комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, которым предложил обязать мигрантов при пересечении российской границы предъявлять справку об отсутствии туберкулеза, гепатита и ВИЧ. Об этом пишет РГ.

Так, в проекте закона отмечается, что при въезде в Россию мигранты должны иметь при себе медицинскую страховку (полис), результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатитов «В» и «С», а также отсутствие заболевания сифилисом и туберкулезом.

Анализы при этом должны быть проведены не ранее чем за 10 суток до дня въезда в Россию.

Также мигрантам необходимо иметь при себе результаты теста, подтверждающего отсутствие в организме наркотических, психотропных веществ, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня въезда в Россию.

По мнению Ярослава Нилова, нововведения позволят снизить нагрузку на российскую систему здравоохранения, а также предотвратят заезд на территорию страны трудовых мигрантов с социально опасными вирусами и заболеваниями.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328154/
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