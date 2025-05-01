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Общество

В Берлине прошел вечер кыргызской культуры «Ала-Тоо — Симфония гор»

В Берлине 29 апреля состоялось яркое культурное событие — вечер «Ала-Тоо — Симфония гор», организованный посольством КР в Германии при содействии кыргызской диаспоры, немецких партнеров и представителей бизнес-сообщества. Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие прошло в одном из самых элегантных отелей Берлина, расположенном в престижном районе города, и стало знаковым событием в культурной жизни столицы.

Целью вечера было не только представить богатую культуру Кыргызстана, но и привлечь внимание к теме сохранения горных экосистем. Симфоническая программа и художественные образы стали своего рода посланием о красоте и уязвимости природы, необходимости бережного отношения к горам как к символу жизни и духовного наследия.

Музыкальная программа: от кыргызских мелодий до европейской классики

Центральной частью вечера стал симфонический концерт, объединивший произведения кыргызской народной и авторской музыки с европейской классической традицией. Прозвучали произведения немецких, итальянских и австрийских композиторов, а также современные интерпретации кыргызских музыкальных тем.

Среди исполнителей — оперные певцы из Кыргызстана: сопрано — Заира Раимбекова и баритон — Орозбек Бакытов. Их выступления в старинном зале с высокими потолками и прекрасной акустикой произвели на публику глубокое впечатление. В сопровождении Акак Осмонова (фортепиано), Нураим Джолбуновой (виолончель) и Камилы Ыдырысовой (скрипка) музыкальное действо приобрело особую эмоциональную насыщенность.

На сцене также выступили известные европейские музыканты, в том числе лауреат международных конкурсов пианист Одрик Аурелиан, скрипач и дирижер Эрвин Мунтаниоль (один из основателей симфонического оркестра World Phil в Берлине), а также тубист Фредерик Иггена, сотрудничавший с Франкфуртским оперным оркестром и оркестром киностудии «Бабельсберг».

Особую кульминацию вечера составило выступление виртуозного аккордеониста Айдара Гайнуллина, прозванного «королем аккордеона». Он исполнил композиции вместе с дочерью Алиной, а его супруга Лена Гайнуллина, уроженка Кыргызстана, также приняла участие в программе.

Модный показ: кыргызские мотивы в современной интерпретации

Отдельным блоком вечера стал показ коллекций кыргызских дизайнеров Жумабубу Сариевой (бренд Chapansar) и Назгуль Кааровой (бренд Keshté). Вдохновленные природой КР, линиями горного рельефа, традиционными орнаментами и растительными мотивами модели объединили элементы этнического стиля с актуальными модными формами.

Показ открылся с участием супруги посла Кыргызской Республики в Германии Айгуль Текебаевой, что стало символичным жестом в поддержку культурного обмена и женского лидерства. На подиум вышли не только профессиональные модели, но и видные личности, в том числе директор банка Екатерина Голицына, бизнес-леди Штефани Майер-Зюдов, Лена и Айдар Гайнуллины.

Искусство, ритмы и поэтика природы

Атмосферу мероприятия дополнили современные музыкальные сеты от DJ Саодат Усуповой, в которых органично сплелись этнические мотивы, электроника и природные звуки. Параллельно прошла художественная выставка, посвященная образу гор как живого организма и источника вдохновения. Художники представили пейзажи и абстрактные композиции, раскрывающие эмоциональную и философскую глубину темы.

Культурный мост между Кыргызстаном и Европой

Вечер «Ала-Тоо — Симфония гор» стал не просто концертным мероприятием, а многослойным культурным проектом, объединившим музыку, моду, изобразительное искусство и экологическое послание. Он продемонстрировал высокий потенциал культурной дипломатии нашей страны и стал примером того, как искусство может укреплять связи между государствами, народами и поколениями.

Живой интерес со стороны публики, искренние аплодисменты и отклики гостей показали, что культура КР находит отклик в международной аудитории и достойно представлена на мировой сцене.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328093/
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