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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 мая дожди. Температура воздуха днем ожидается +24 градуса.

В столице сегодня выходной день.

Отключения света, воды и газа

  • 9.30-18.30 — проспект Чингиза Айтматова, 80, улица Таш-Кумырская, 6, 8, 2/1;
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ахунбаева, Ак-Шыйрак), «Жениш»;
  • 9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Коллекторная, Панфилова).

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

У кого намечается той

Русланбек Тагаев

Родился 2 мая 1977 года. Глава государственной администрации — аким Чуйского района Чуйской области.

Мелис Тургунбаев

Родился 2 мая 1982 года. Председатель Национального банка КР.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Барктабас Абакиров

Родился 2 мая 1933-го в селе Торт-Кул Нарынской области.

Творчество Барктабаса Абакирова — поэта, заслуженного работника культуры, журналиста — хорошо известно в Кыргызстане. Многие годы он был главным редактором журнала «Сельское хозяйство Киргизии», областной газеты «Нарын правдасы», возглавлял издательство «Кыргызстан».

Выпустил ряд сборников стихов на кыргызском языке «На высокой земле» (1973), «Течет Нарын» (1975), «Страницы жизни» (1978), «Нарынские дни» (1985) и другие. На русском языке вышло два сборника «Волна Сон-Куля» (1981) и «Арчовая колыбель» (1985). Писал и произведения для детей («Косуленок»).

Перевел на кыргызский язык произведения Михаила Лермонтова, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, Владимира Бээкмана и других. Отдельные произведения поэта переведены и опубликованы на русском, украинском и белорусском языках.

Умер в 2006-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327962/
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