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Общество

В Токмаке прошла тренировка военного парада в честь 80-летия Победы в ВОВ

Сегодня на базе войсковой части 52806 в Токмаке состоялась тренировка военного парада, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 8 мая. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил.

По его данным, в тренировке парада приняли участие военнослужащие ВС КР, а также представители других силовых структур страны.

«Тренировка военного парада прошла под личным контролем министра обороны генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова. 

Общая численность участников на параде 8 мая составит около 3 тысяч человек.

Будет представлено более 120 единиц военной и специальной техники, включая тяжелую бронетехнику, артиллерию, средства ПВО и авиацию. В технической части парада Победы будет представлена самая современная техника, приобретенная за счет национального бюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что впервые на площади Ала-Тоо будут продемонстрированы ракетные комплексы Тор «М2-КМ», «Печора 2БМ», а также С-300 ПС.

В воздушной части парада примет участие авиация Вооруженных сил Кыргызской Республики и Российской Федерации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327367/
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