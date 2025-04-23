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Общество

В Кыргызстане госпошлины теперь можно будет оплачивать онлайн

Состоялась презентация запуска в пилотном режиме системы «Онлайн-оплата государственной пошлины». Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что новый цифровой сервис предоставляет гражданам возможность оплачивать государственную пошлину без личного визита в суд или банк в любое удобное время через мобильные приложения.

Сервис разработан учреждением по информационным технологиям «Адилет сот» при Судебном департаменте и реализуется в сотрудничестве с Министерством финансов, государственными и коммерческими банками.

На сегодня система интегрирована с мобильным приложением «Элдик», а в ближайшее время подключатся также «МБанк», «Бакай Банк» и другие банки.

Также сообщается, что на официальном сайте Верховного суда размещен онлайн-калькулятор госпошлины, с помощью которого можно самостоятельно рассчитать сумму оплаты в зависимости от характера подаваемого заявления.

Государственная пошлина — это обязательный платеж, взимаемый при подаче заявления в суд, получении юридических документов или совершении других юридически значимых действий. Плательщиками могут быть как физические, так и юридические лица.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/327066/
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