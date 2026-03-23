Происшествия

Госпошлину разрешили платить онлайн: президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс о неналоговых доходах. Документ принят Жогорку Кенешем 26 февраля 2026 года.

Согласно изменениям, государственную пошлину теперь можно оплачивать не только наличными через банки и финансово-кредитные организации, но и с использованием систем дистанционного обслуживания — онлайн и через мобильные сервисы.

В законе уточняется, что платежи могут принимать через юридические лица, находящиеся под надзором Национального банка, а все расчеты должны осуществляться исключительно в национальной валюте.

Закреплено обязательное условие — при оплате госпошлины плательщику должна выдаваться квитанция установленной формы или иной документ, подтверждающий факт оплаты.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Материалы по теме
В состав Совбеза включили главу Погранслужбы
Президент Садыр Жапаров принял участие в праздничном Айт-намазе
Как Нарын готовится к приезду президента на Нооруз
Президент Кыргызстана создал комиссию по координации международной помощи
Снизить госпошлину за нотариальные сделки с недвижимостью предложили в КР
Сборы госпошлины в судах Кыргызстана превысили 506 миллионов сомов в 2025 году
Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент: Госнаграды продавали за $10 тысяч, «народных» получали за две песни
Президент КР пояснил, зачем нужна ротация студентов между регионами
Службу пограничников на высокогорье и Баткене будут учитывать месяц за два
В&nbsp;Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом В Кыргызстане задержан особо опасный преступник, разыскиваемый Интерполом
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;день празднования Орозо айта произошло землетрясение В Кыргызстане в день празднования Орозо айта произошло землетрясение
Перевел деньги за&nbsp;кукурузу и&nbsp;остался ни&nbsp;с&nbsp;чем. Задержан дроппер Перевел деньги за кукурузу и остался ни с чем. Задержан дроппер
Основатель холдинга &laquo;АЮ&raquo; выступил с&nbsp;обвинениями против Эльдара Жакыпбекова Основатель холдинга «АЮ» выступил с обвинениями против Эльдара Жакыпбекова
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
23 марта, понедельник
10:10
Кыргызстан получил доступ к экспорту замороженных фруктов в Китай Кыргызстан получил доступ к экспорту замороженных фрукт...
10:08
Самолет за 2,4 миллиона и «разобранные» Ан-2: в Оше распродают авиапарк
10:07
Минстрой: Обновление аварийных школ важнее строительства филармонии в Манасе
10:04
Южную часть проспекта Жибек Жолу закрывают на ремонт. Схема
09:55
Закон о ТСЖ изменят: кворум собраний хотят повысить до 70 процентов