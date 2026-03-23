Госпошлину разрешили платить онлайн: президент подписал закон

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Кодекс о неналоговых доходах. Документ принят Жогорку Кенешем 26 февраля 2026 года.

Согласно изменениям, государственную пошлину теперь можно оплачивать не только наличными через банки и финансово-кредитные организации, но и с использованием систем дистанционного обслуживания — онлайн и через мобильные сервисы.

В законе уточняется, что платежи могут принимать через юридические лица, находящиеся под надзором Национального банка, а все расчеты должны осуществляться исключительно в национальной валюте.

Закреплено обязательное условие — при оплате госпошлины плательщику должна выдаваться квитанция установленной формы или иной документ, подтверждающий факт оплаты.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.