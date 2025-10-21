Лиц и детей с инвалидностью и их родителей освободили от уплаты госпошлины

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменения в Кодекс о неналоговых доходах», принятый Жогорку Кенешем 17 сентября 2025 года.

Документ разработан в целях освобождения лиц с ограниченными возможностями здоровья I, II и III групп, а также родителей и опекунов детей с ОВЗ от уплаты государственной пошлины.

Принятие данной меры поспособствует:

– упрощению судебной защиты прав детей с инвалидностью и их семей;

– снижению финансовой нагрузки на семьи, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах;

– реализации принципа социальной справедливости и равного доступа к правосудию.