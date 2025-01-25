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Власть

В Кыргызстане объявлен конкурс на две вакантные должности судьи Верховного суда

В Кыргызстане объявлен конкурс на две вакантные должности судьи Верховного суда. Об этом сообщает Совет по делам правосудия.

Уточняется, что прием документов продлится до 6 февраля. Претенденты должны предоставить справку об отсутствии судимости и отсутствии судимости у их близких родственников или о погашенной судимости близких родственников кандидата в установленном законом порядке.

Претендент должен иметь гражданство Кыргызской Республики, быть не моложе 40 лет и не старше 70 лет. У него должно быть высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» с присвоением академической степени «магистр» при наличии академической степени «бакалавр» по соответствующему направлению.

Также необходим стаж работы по юридической профессии не менее 15 лет, в том числе судьей — не менее пяти лет, из них три года в первой инстанции и два года во второй. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/317917/
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