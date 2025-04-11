11:56
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Общество

Эмин Агаларов намерен реализовать в Кыргызстане свой проект Sea Breeze

Известный азербайджанский бизнесмен Эмин Агаларов намерен реализовать в Кыргызстане свой проект Sea Breeze. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

из архива
Фото из архива. Эмин Агаларов

Эмин Агаларов, напомним, ранее прибыл в КР и встретился с президентом страны Садыром Жапаровым. Он также рассказал, что побывал на Иссык-Куле, и отметил, что видит в регионе огромные возможности для девелопмента.

«Я очень поражен тем, как развивается Кыргызстан. Новые отели, новые парки, новые туристические объекты. Кыргызстан открыт для инвестиций и новых проектов. Это очень радует. И, возможно, в ближайшем будущем здесь появится небольшой Sea Breeze», — поделился Эмин Агаларов.

Напомним, в селе Кара-Ой сейчас продолжается строительство пятизвездочного отеля. Проект реализуют инвесторы из Азербайджана. Не исключено, что это и есть Sea Breeze, но бизнесмен не уточнил, так ли это.

Sea Breeze — курорт премиального класса, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Город-курорт находится на побережье Каспийского моря, недалеко от Баку. Сам бизнесмен планирует открыть туристические центры Sea Breeze в других странах СНГ.

Помимо этого, Эмин Агаларов — азербайджанский артист, президент компании Agalarov Development, основатель музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» и международного музыкального фестиваля Dream Fest.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325632/
просмотров: 482
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров встретился с известным певцом и бизнесменом Эмином Агаларовым
Высокоскоростной интернет Starlink от Маска теперь доступен в Азербайджане
Азербайджан отправил в Кыргызстан десять пожарных авто в качестве гумпомощи
Кыргызстан приветствует решение Армении и Азербайджана о мирном договоре
Конец конфликтам? Азербайджан и Армения готовы подписать мирный договор
В городе Ош построят первый экологичный отель
Отель и коттеджный городок хотят построить в пансионате «Университет» в Бостери
Строительство малой ГЭС и швейной фабрики одобрили Азербайджан и Кыргызстан
В Бишкеке воздушные линии электропередачи хотят заменить подземным кабелем
В школах Бишкека предложили обучать азербайджанскому языку
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане намерены ввести лимит на&nbsp;количество мечетей и&nbsp;храмов В Кыргызстане намерены ввести лимит на количество мечетей и храмов
Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на&nbsp;никабы Чуждо традициям. Муфтият Кыргызстана прокомментировал запрет на никабы
В&nbsp;Кыргызстане вводят запрет на&nbsp;рыбалку во&nbsp;время нереста В Кыргызстане вводят запрет на рыбалку во время нереста
Экологи заявляют об&nbsp;уничтожении в&nbsp;КР краснокнижного растения&nbsp;&mdash; юноны орхидной Экологи заявляют об уничтожении в КР краснокнижного растения — юноны орхидной
Бизнес
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
11 апреля, пятница
11:50
Торговая война. Азиатские биржевые индексы после взлета снова пошли вниз Торговая война. Азиатские биржевые индексы после взлета...
11:49
Мэрия демонтирует бар «111» над рекой Ала-Арчой
11:46
Где самая дешевая недвижимость в Кыргызстане: данные за март 2025 года
11:43
Матерям-героиням не выплачивают надбавку 5 тысяч сомов к пенсии — депутат
11:36
Внимание! В части Бишкека 15 апреля не будет воды