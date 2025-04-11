Известный азербайджанский бизнесмен Эмин Агаларов намерен реализовать в Кыргызстане свой проект Sea Breeze. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Фото из архива. Эмин Агаларов

Эмин Агаларов, напомним, ранее прибыл в КР и встретился с президентом страны Садыром Жапаровым. Он также рассказал, что побывал на Иссык-Куле, и отметил, что видит в регионе огромные возможности для девелопмента.

«Я очень поражен тем, как развивается Кыргызстан. Новые отели, новые парки, новые туристические объекты. Кыргызстан открыт для инвестиций и новых проектов. Это очень радует. И, возможно, в ближайшем будущем здесь появится небольшой Sea Breeze», — поделился Эмин Агаларов.

Напомним, в селе Кара-Ой сейчас продолжается строительство пятизвездочного отеля. Проект реализуют инвесторы из Азербайджана. Не исключено, что это и есть Sea Breeze, но бизнесмен не уточнил, так ли это.

Sea Breeze — курорт премиального класса, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Город-курорт находится на побережье Каспийского моря, недалеко от Баку. Сам бизнесмен планирует открыть туристические центры Sea Breeze в других странах СНГ.

Помимо этого, Эмин Агаларов — азербайджанский артист, президент компании Agalarov Development, основатель музыкальной премии «ЖАРА Music Awards» и международного музыкального фестиваля Dream Fest.