Бишкеке 7 апреля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +26 градусов.

Отключения света, воды и газа

8.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бакаева.

10.00-24.00 — район, ограниченный:

рекой Ала-Арчой, линией железной дороги, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии;

бульваром Молодой Гвардии, линией железной дороги, улицей Фрунзе, проспектом Манаса;

проспектом Дэн Сяопина, рекой Ала-Арчой, улицами Боконбаева, Кулиева, Московской, Фучика, Казакова. Подробнее

У кого намечается той

Суйунбек Касмамбетов

Родился 8 апреля 1960 года. Государственный секретарь КР.

Гульназ Халилова

Родился 8 апреля 1972 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Чоро Сейитов

Родился 8 апреля 1980 года. Первый заместитель министра экономики и коммерции КР.

Памятные даты

День сотрудника органа по контролю наркотиков КР

Учрежден в 2006 году.

Впервые орган, контролирующий наркотики, создан в Кыргызской Республике в 1993-м. Это была Госкомиссия по контролю нарковеществ, учрежденная 8 апреля.

Люди, которые меняли мир

Родился историк Сабыр Аттокуров

Фото open.kg. Сабыр Аттокуров

Родился 8 апреля 1932 года в селе Кызыл-Туу Джумгальского района Нарынской области.

Занимался изучением истории становления промышленности Кыргызстана, проблемами археологии и этнографии. Автор более 200 научных трудов, монографий, учебных пособий, словарей. Подготовил несколько кандидатов и докторов исторических наук. Долгое время возглавлял исторический факультет КГУ имени 50-летия СССР.

Внес большой вклад в научное исследование кыргызских родословных преданий.

В конце 1980-х по ложному доносу по обвинению в национализме снят с работы и исключен из рядов КПСС. Основное обвинение заключалось в том, что Сабыр Аттокуров в своих лекциях рассказывал о самобытности кыргызского народа, традициях и обычаях, необходимости их сохранения. Позднее решением ЦК КПСС реабилитирован и восстановлен в рядах партии.

Умер в 2005 году.

Куда сходить

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