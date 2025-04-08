Бишкеке 7 апреля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +26 градусов.
Отключения света, воды и газа
- 8.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бакаева.
10.00-24.00 — район, ограниченный:
- рекой Ала-Арчой, линией железной дороги, проспектом Жибек Жолу, бульваром Молодой Гвардии;
- бульваром Молодой Гвардии, линией железной дороги, улицей Фрунзе, проспектом Манаса;
- проспектом Дэн Сяопина, рекой Ала-Арчой, улицами Боконбаева, Кулиева, Московской, Фучика, Казакова. Подробнее
У кого намечается той
Суйунбек Касмамбетов
Родился 8 апреля 1960 года. Государственный секретарь КР.
Гульназ Халилова
Родился 8 апреля 1972 года. Депутат Бишкекского горкенеша.
Чоро Сейитов
Родился 8 апреля 1980 года. Первый заместитель министра экономики и коммерции КР.
Памятные даты
День сотрудника органа по контролю наркотиков КР
Учрежден в 2006 году.
Впервые орган, контролирующий наркотики, создан в Кыргызской Республике в 1993-м. Это была Госкомиссия по контролю нарковеществ, учрежденная 8 апреля.
Люди, которые меняли мир
Родился историк Сабыр Аттокуров
Занимался изучением истории становления промышленности Кыргызстана, проблемами археологии и этнографии. Автор более 200 научных трудов, монографий, учебных пособий, словарей. Подготовил несколько кандидатов и докторов исторических наук. Долгое время возглавлял исторический факультет КГУ имени 50-летия СССР.
Внес большой вклад в научное исследование кыргызских родословных преданий.
В конце 1980-х по ложному доносу по обвинению в национализме снят с работы и исключен из рядов КПСС. Основное обвинение заключалось в том, что Сабыр Аттокуров в своих лекциях рассказывал о самобытности кыргызского народа, традициях и обычаях, необходимости их сохранения. Позднее решением ЦК КПСС реабилитирован и восстановлен в рядах партии.
Умер в 2005 году.
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