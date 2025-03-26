В Баткенской области хотят попробовать вырастить мандарины

В 2025 году департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства планирует провести испытания новых сортов мандарина в Баткенской области. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Отмечается, что саженцы, обладающие устойчивостью к холоду, будут импортированы из Турции. Планируется оценить адаптивность турецких сортов мандарина к климатическим условиям Баткенской области, их устойчивость к низким температурам и потенциальную урожайность.

В Минсельхозе добавили, что в случае успешного испытания появится возможность наладить производство в определенных объемах и расширить ассортимент местной продукции на внутреннем рынке.