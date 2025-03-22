17:18
USD 85.91
EUR 93.34
RUB 1.03
Общество

Ледники во многих регионах планеты не переживут XXI век — эксперты ООН

Ледники во многих регионах планеты не переживут XXI век, если продолжат таять нынешними темпами. Об этом заявили эксперты ООН по климату во Всемирный день ледников, который впервые отмечают в этом году.

Всемирный день ледников (21 марта) призван повысить осведомленность населения планеты о важнейшей роли, которую ледники играют в климатической системе Земли. Его отмечают накануне Всемирного дня водных ресурсов (22 марта).

Как сообщает Служба новостей ООН, ледники содержат около 70 процентов мировых запасов пресной воды.

Они представляют собой индикаторы изменения климата, поскольку обычно не тают в стабильных климатических условиях. Сейчас, в связи с глобальным потеплением, вызванным антропогенным изменением климата, их площадь сокращается с беспрецедентной скоростью.

Читайте по теме
Присоединиться к Декларации по изменению климата, горам и ледникам призывает КР

В прошлом году ледники в Скандинавии, на норвежском архипелаге Шпицберген и в Северной Азии испытали самую большую годовую потерю общей массы за всю историю наблюдений. В районе горного хребта Гиндукуш в западных Гималаях, простирающегося от Афганистана до Пакистана, средства к существованию могут потерять более 120 миллионов фермеров.

Огромные массы льда стремительно исчезают. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в пять из последних шести лет наблюдается самое быстрое таяние ледников за всю историю наблюдений.

Ежегодная потеря льда составляет 273 миллиарда тонн, что примерно соответствует потреблению воды всем населением мира за 30 лет.

В Центральной Европе растаяло почти 40 процентов оставшегося льда. «Если так будет продолжаться нынешними темпами, то ледники в Альпах не выживут в этом столетии», — сказал директор Всемирной службы мониторинга ледников Михаэль Земп.

По данным представителей ВМО, если выбросы парниковых газов, вызывающих потепление, не будут ограничены, а температура будет расти такими же темпами, как сейчас, то к концу 2100-го будут потеряны 80 процентов малых ледников в Европе, Восточной Африке, Индонезии и в ряде других регионов.

В этом году ледником года объявлен Южный каскад в штате Вашингтон (США). Непрерывное наблюдение за этим ледяным массивом ведется с 1952-го.

Ранее сообщалось, что Минприроды не знает точное количество ледников в Кыргызстане. По словам чиновников, есть данные по ледникам в стране за 1970-е годы, и если сравнивать с нынешними сведениями, то их количество с того времени сократилось на 16 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323606/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Минприроды не знает точное количество ледников в Кыргызстане
Влияние климата. В Кыргызстане изменят подход к управлению посевными угодьями
К 2028 году Центральная Азия перейдет в хроническую фазу дефицита воды
Нехватка воды. В Баткенской области созданы три искусственных ледника
COP29. Генсек ООН ожидал более амбициозных решений
Довести климатическое финансирование до $250 миллиардов предложили на COP29
Рассчитывать на себя и менять привычки. С чем Кыргызстан уезжает с COP29
На СОР29 презентовали туристический потенциал Кыргызстана
Изменение климата. Что требуют экоактивисты в ходе акций на СОР29
Озеро Иссык-Куль находится под угрозой — Эдиль Байсалов
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане резко изменится погода Штормовое предупреждение. В Кыргызстане резко изменится погода
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз!
RG&nbsp;Brands приглашает принять участие в&nbsp;крупнейшей благотворительной акции RG Brands приглашает принять участие в крупнейшей благотворительной акции
Амбассадор &laquo;Бакай Банка&raquo; Эдуард Кубатов совершит восхождение на&nbsp;Аннапурну и&nbsp;К2 Амбассадор «Бакай Банка» Эдуард Кубатов совершит восхождение на Аннапурну и К2
&laquo;Бакай Банк&raquo; отремонтировал дом для детей в&nbsp;ДРЦ &laquo;Умут-Надежда&raquo; «Бакай Банк» отремонтировал дом для детей в ДРЦ «Умут-Надежда»
22 марта, суббота
17:02
Ледники во многих регионах планеты не переживут XXI век — эксперты ООН Ледники во многих регионах планеты не переживут XXI век...
16:33
Мэр города Ош проверил благоустройство улиц в одном из микрорайонов
16:08
Минфин выдал предпринимателям беспроцентные кредиты на 8,6 миллиарда сомов
15:54
Умерла звезда кинофильма «Гусарская баллада» Лариса Голубкина
15:50
Годовщина теракта в «Крокус Сити Холле»: Следственный комитет РФ о расследовании