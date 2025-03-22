Ледники во многих регионах планеты не переживут XXI век, если продолжат таять нынешними темпами. Об этом заявили эксперты ООН по климату во Всемирный день ледников, который впервые отмечают в этом году.
Всемирный день ледников (21 марта) призван повысить осведомленность населения планеты о важнейшей роли, которую ледники играют в климатической системе Земли. Его отмечают накануне Всемирного дня водных ресурсов (22 марта).
Они представляют собой индикаторы изменения климата, поскольку обычно не тают в стабильных климатических условиях. Сейчас, в связи с глобальным потеплением, вызванным антропогенным изменением климата, их площадь сокращается с беспрецедентной скоростью.
В прошлом году ледники в Скандинавии, на норвежском архипелаге Шпицберген и в Северной Азии испытали самую большую годовую потерю общей массы за всю историю наблюдений. В районе горного хребта Гиндукуш в западных Гималаях, простирающегося от Афганистана до Пакистана, средства к существованию могут потерять более 120 миллионов фермеров.
Огромные массы льда стремительно исчезают. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в пять из последних шести лет наблюдается самое быстрое таяние ледников за всю историю наблюдений.
В Центральной Европе растаяло почти 40 процентов оставшегося льда. «Если так будет продолжаться нынешними темпами, то ледники в Альпах не выживут в этом столетии», — сказал директор Всемирной службы мониторинга ледников Михаэль Земп.
По данным представителей ВМО, если выбросы парниковых газов, вызывающих потепление, не будут ограничены, а температура будет расти такими же темпами, как сейчас, то к концу 2100-го будут потеряны 80 процентов малых ледников в Европе, Восточной Африке, Индонезии и в ряде других регионов.
В этом году ледником года объявлен Южный каскад в штате Вашингтон (США). Непрерывное наблюдение за этим ледяным массивом ведется с 1952-го.
Ранее сообщалось, что Минприроды не знает точное количество ледников в Кыргызстане. По словам чиновников, есть данные по ледникам в стране за 1970-е годы, и если сравнивать с нынешними сведениями, то их количество с того времени сократилось на 16 процентов.