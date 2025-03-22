Ледники во многих регионах планеты не переживут XXI век, если продолжат таять нынешними темпами. Об этом заявили эксперты ООН по климату во Всемирный день ледников, который впервые отмечают в этом году.

Всемирный день ледников (21 марта) призван повысить осведомленность населения планеты о важнейшей роли, которую ледники играют в климатической системе Земли. Его отмечают накануне Всемирного дня водных ресурсов (22 марта).

Как сообщает Служба новостей ООН, ледники содержат около 70 процентов мировых запасов пресной воды.

Они представляют собой индикаторы изменения климата, поскольку обычно не тают в стабильных климатических условиях. Сейчас, в связи с глобальным потеплением, вызванным антропогенным изменением климата, их площадь сокращается с беспрецедентной скоростью.

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В прошлом году ледники в Скандинавии, на норвежском архипелаге Шпицберген и в Северной Азии испытали самую большую годовую потерю общей массы за всю историю наблюдений. В районе горного хребта Гиндукуш в западных Гималаях, простирающегося от Афганистана до Пакистана, средства к существованию могут потерять более 120 миллионов фермеров.

Огромные массы льда стремительно исчезают. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в пять из последних шести лет наблюдается самое быстрое таяние ледников за всю историю наблюдений.

Ежегодная потеря льда составляет 273 миллиарда тонн, что примерно соответствует потреблению воды всем населением мира за 30 лет.

В Центральной Европе растаяло почти 40 процентов оставшегося льда. «Если так будет продолжаться нынешними темпами, то ледники в Альпах не выживут в этом столетии», — сказал директор Всемирной службы мониторинга ледников Михаэль Земп.

По данным представителей ВМО, если выбросы парниковых газов, вызывающих потепление, не будут ограничены, а температура будет расти такими же темпами, как сейчас, то к концу 2100-го будут потеряны 80 процентов малых ледников в Европе, Восточной Африке, Индонезии и в ряде других регионов.

В этом году ледником года объявлен Южный каскад в штате Вашингтон (США). Непрерывное наблюдение за этим ледяным массивом ведется с 1952-го.

Ранее сообщалось, что Минприроды не знает точное количество ледников в Кыргызстане. По словам чиновников, есть данные по ледникам в стране за 1970-е годы, и если сравнивать с нынешними сведениями, то их количество с того времени сократилось на 16 процентов.