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Общество

Нооруз на Старой площади. В мэрии рассказали о праздничных мероприятиях

В Бишкеке 21 марта на площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь) с 10.00 до 19.00 пройдут праздничные мероприятия в честь Нооруза. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Мероприятия начнутся с театрализованного пролога «Кел, куттуу Ноорузум», где зрители смогут увидеть красочные танцевальные номера и фольклорные элементы, символизирующие пробуждение природы и переход от зимы к весне.

Весь день на площади будут проходить выставки прикладного искусства, игры по национальным видам спорта, праздничный концерт с участием звезд отечественной эстрады. Все желающие смогут познакомиться с традициями кыргызского народа, посетив юрты «Ордо (кыргыз айылы)».

Столичный муниципалитет поздравляет всех с наступающим праздником Нооруз и приглашает на торжество.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323336/
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