19 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.00 — отрезок улиц Скрябина, Армейской, Шабдана Баатыра, Путепроводной, Менделеева, Кийизбаева, Чынара, Тоголбай Ата, Октябрьской, Толстого, «Верхний Токольдош», винсовхоз «Фрунзе»;

9.30-12.00 — отрезки улиц Жантошова, Юнусалиева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Сокулукской, Лермонтова, Луганской, 11-й микрорайон, 9;

9.00-17.00 — отрезки улиц Панфилова, Куренкеева, Логвиненко, Пролетарской, Ленинградской, Серова, Тоголока Молдо, переулок Урючный;

9.00-17.00 — улица Тыныстанова, 18, отрезки бульвара Эркиндик, улицы Жумабека, проспекта Жибек Жолу, жилмассив «Тынчтык» (улица Чыныбаева), отрезки улиц Ахунбаева, Попова, Тыныстанова, Джантошова, Байтика Баатыра, Островского, переулок Бакинский;

9.30-17.00 — отрезки улицы Баялинова, проспекта Манаса, улиц Джамбула, Урицкого, Осипенко, Уч-Курганской, Журнальной, Турусбекова, переулки Джети-Огузский, Офицерский, «Военный городок», улицы Лулумбы, Волковой;

9.00-17.00 — отрезки улиц Дзержинского, Кырк-Чоро;

9.00-13.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-9 — Калыс-Ордо-13);

10.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Фрунзе, Курманалиева).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кок-Жар (улица Карагул Акмат), Оскон-Ордо (контур 154), Васильевка (улицы Фрунзе, Богарный, Аламединская), Карла Маркса (улицы Шоссейная, Фрунзе, Куйбышева, Набережная, Киевская, Шопокова, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Молодежная, Пионерская, Крупская);

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — села Ставрополовка, Кара-Суу;

9.00-16.30 — село Алексеевка (улица Калинина);

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Карабалтинская, Железнодорожная, переулок Карабалтинский);

9.00-16.30 — село Суусамыр;

Кеминский РЭС

9.00-13.00 — поселок Нур (улица Ладышева, кафе «Тянь-Шань»);

9.00-17.00 — села Шабдан (улица Даниярова), Кичи-Кемин (мельница);

Кантский РЭС

9.00-12.00 — села Люксембург (улицы Ваккера, Центральная);

9.00-18.00 — села Бирдик (улицы Берегова, Молодежная, Красный Милянтан), Интернациональное (улица Первомайская);

13.00-17.00 — город Кант (улица МПС);

Московский РЭС

9.00-15.00 — село Беловодское (улицы Садовая, Комсомольская, Октябрьская, Королева, переулок Комсомольский, жилгородок АДСК);

15.00-17.00 — село Ак-Суу (улицы Есенина, Чернышова, Чкалова, Энгельса);

9.00-17.00 — села Кыз-Моло (улица Октябрьская), Александровка (улица Исмаева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Новая, Красноармейская тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо);

9.30-17.00 — село Нижне-Чуйское (улицы Чуйская, Фрунзе, Зеленая, Дачная);

12.00-16.00 — поселок Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2);

9.00-16.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Северная, Правда, Спортивная, Строительная, Больничная, Лесная, микрорайон Изакеева, Апасова, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Зеленая Балка, 8-й, 9-й Распред, Пионерская, Школьная, Фрунзе, МТФ 2А, Акжар, переулки Северный, Лесной), Западное (улицы Молодая Гвардия, Октября, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Комсомольская, Мира, Ала-Арчинская, Лесная, Достук, Полярная, Калинина, Фрунзе, Гагарина, Октябрьская, Спортивная, Пионерская, Северная, Иссык-Кульская, Восточная, Ленинградская, Интернациональная, Железнодорожная, Разная, Советская, Кайназаровой, переулки Железнодорожный, Северный, Ленина, 2-я платина, ОсОО «Евразийская птицефабрика»), Шалта (улицы Иманалы, Боромбаева, Шабданалы, Осмона, Комсомольская, Ленина, Шопокова, Раимбаева, МТФ, Алмалу, переулок Боромбая, тупик Шопокова), город Шопоков (улицы Вокзальная, Железнодорожная), поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Киров (улица Мугалимдер), Эркин-Сай (улицы Джуматаева, Токтогула), Панфиловка (улица Подгорная);

8.00-17.00 — село Ровное;

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Зеленая, Болеболаева, 8 Марта, Космодемьянская, Набережная, Тюленина, Ленина, Лесхозная, Бригадная, Слободская, Фабричная, Вальцовая, Пудовкина, 3-й микрорайон, 12), Султан (улицы Ысман, Токонбаева, Бокоева);

Иссык-Атинский РЭС