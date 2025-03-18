Между Боконбаева и Толстого под железной дорогой строят больше года путепровод

В Бишкеке строят новую дорогу с путепроводом под железной дорогой, расположенную вдоль реки Ала-Арча.

Строительство путепровода под железной дорогой между улицами Льва Толстого и Жоомарта Боконбаева начали в 2024-м. Этот отрезок — продолжение улицы Бакаева. Тогда мэрия планировала пробить улицу Фучика (от Толстого до Товарной) и Бакаева (от Льва Толстого до Боконбаева).

О начале работ столичная мэрия заявила еще в начале февраля 2024 года. Сегодня новый отрезок улицы Бакаева выглядит так: под железной дорогой проложили бетонные опоры и копают путепровод вдоль реки Ала-Арча. Работы пока ведут от железной дороги в сторону Льва Толстого. Убрана парковка Международной высшей школы медицины (бывший супермаркет «Боорсок»).

Общая протяженность отрезка примерно 300 метров. После завершения строительства новый участок Бакаева от Льва Толстого до Боконбаева с путепроводом позволит разгрузить Молодую гвардию и Асаналиева, где обычно сильные заторы.