Между Боконбаева и Толстого под железной дорогой строят больше года путепровод

В Бишкеке строят новую дорогу с путепроводом под железной дорогой, расположенную вдоль реки Ала-Арча.
Строительство путепровода под железной дорогой между улицами Льва Толстого и Жоомарта Боконбаева начали в 2024-м. Этот отрезок — продолжение улицы Бакаева. Тогда мэрия планировала пробить улицу Фучика (от Толстого до Товарной) и Бакаева (от Льва Толстого до Боконбаева).
Общая протяженность отрезка примерно 300 метров. После завершения строительства новый участок Бакаева от Льва Толстого до Боконбаева с путепроводом позволит разгрузить Молодую гвардию и Асаналиева, где обычно сильные заторы.