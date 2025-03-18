17:21
USD 87.40
EUR 95.11
RUB 1.02
Общество

Между Боконбаева и Толстого под железной дорогой строят больше года путепровод

В Бишкеке строят новую дорогу с путепроводом под железной дорогой, расположенную вдоль реки Ала-Арча.


Строительство путепровода под железной дорогой между улицами Льва Толстого и Жоомарта Боконбаева начали в 2024-м. Этот отрезок — продолжение улицы Бакаева. Тогда мэрия планировала пробить улицу Фучика (от Толстого до Товарной) и Бакаева (от Льва Толстого до Боконбаева).

О начале работ столичная мэрия заявила еще в начале февраля 2024 года. Сегодня новый отрезок улицы Бакаева выглядит так: под железной дорогой проложили бетонные опоры и копают путепровод вдоль реки Ала-Арча. Работы пока ведут от железной дороги в сторону Льва Толстого. Убрана парковка Международной высшей школы медицины (бывший супермаркет «Боорсок»).

Общая протяженность отрезка примерно 300 метров. После завершения строительства новый участок Бакаева от Льва Толстого до Боконбаева с путепроводом позволит разгрузить Молодую гвардию и Асаналиева, где обычно сильные заторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323194/
просмотров: 1146
Версия для печати
Материалы по теме
Сроки получения разрешительных документов в строительной отрасли сокращаются
Старый Бишкек может стать жертвой новостроя. Каких зданий может лишиться город
На месте ипподрома «Ак-Кула» начали строить городок на 60 тысяч человек
Управделами президента обещает отремонтировать и заново отстроить все соцобъекты
Президент Садыр Жапаров призвал не препятствовать строительству малых ГЭС
Новое здание госучреждения «Кызмат» начали строить в Бишкеке
На генпланы всех городов и поселков Кыргызстана запросили 2,4 миллиарда сомов
Минтранс ищет инвесторов для реконструкции дороги Бишкек — Нарын — Торугарт
Более 6 миллионов сомов присвоено при строительстве школы в Джалал-Абаде
Конгресс-холл и министерства. Видео с дрона стройки в южной части Бишкека
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Где пострелять из&nbsp;боевого оружия в&nbsp;Кыргызстане. Цены, адреса и&nbsp;телефоны клубов Где пострелять из боевого оружия в Кыргызстане. Цены, адреса и телефоны клубов
В&nbsp;&laquo;Манасе&raquo; приземлился первый рейс из&nbsp;Душанбе В «Манасе» приземлился первый рейс из Душанбе
Бизнес
Рамазан&nbsp;&mdash; время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в&nbsp;пару кликов! Рамазан — время добрых дел: внесите фитр-садака онлайн в пару кликов!
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: премиальные номера с&nbsp;новым кодом БЕСПЛАТНО! Тариф Exclusive от MEGA: премиальные номера с новым кодом БЕСПЛАТНО!
Гамма-нож: операция на&nbsp;головном мозге без единого шва в&nbsp;Acıbadem Гамма-нож: операция на головном мозге без единого шва в Acıbadem
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
18 марта, вторник
17:05
В ЖК предлагают расширить перечень случаев для заключения обвиняемого под стражу В ЖК предлагают расширить перечень случаев для заключен...
17:03
На газификацию населению выдали только 3,2 процента из 1 миллиарда сомов
16:54
Почему «умные» счетчики не покупают у местных производителей. Ответ Минэнерго
16:53
Кыргызстан придает исключительно важное значение своему участию в ШОС
16:50
В Кыргызстане предлагают создать резерв кандидатов на должность судей