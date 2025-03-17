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Общество

КГТУ и Северо-Западный университет Китая открыли совместный кампус

В Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова открыли совместный кампус, созданный в партнерстве с Северо-Западным университетом Китая. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Министерства образования и науки
Фото Министерства образования и науки. Открытие совместного кампуса
По его данным, в состав кампуса вошли два ключевых объекта:

  1. Китайско-кыргызская совместная лаборатория по динамическим катастрофам и предотвращению последствий в особых грунтах и горных породах — инновационная площадка для научных исследований и разработки методов предупреждения природных катастроф.
  1. Центр сотрудничества по международной торговле Шелкового пути — платформа для изучения современных тенденций мировой экономики и развития международного бизнеса.

В МОиН отметили, что подписано три стратегических соглашения:

  • о сотрудничестве между Северо-Западным университетом Китая и КГТУ в области обмена преподавателями и студентами;
  • о совместной образовательной программе бакалавриата «2+2» по направлению «Международная экономика и торговля» (трансграничная электронная коммерция);
  • о совместной образовательной программе бакалавриата по направлению «Международная торговля и электронный бизнес».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323004/
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