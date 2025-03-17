КГТУ и Северо-Западный университет Китая открыли совместный кампус

В Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова открыли совместный кампус, созданный в партнерстве с Северо-Западным университетом Китая. Об этом сообщает Министерство образования и науки.
- Китайско-кыргызская совместная лаборатория по динамическим катастрофам и предотвращению последствий в особых грунтах и горных породах — инновационная площадка для научных исследований и разработки методов предупреждения природных катастроф.
- Центр сотрудничества по международной торговле Шелкового пути — платформа для изучения современных тенденций мировой экономики и развития международного бизнеса.
В МОиН отметили, что подписано три стратегических соглашения:
- о сотрудничестве между Северо-Западным университетом Китая и КГТУ в области обмена преподавателями и студентами;
- о совместной образовательной программе бакалавриата «2+2» по направлению «Международная экономика и торговля» (трансграничная электронная коммерция);
- о совместной образовательной программе бакалавриата по направлению «Международная торговля и электронный бизнес».