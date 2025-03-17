КГТУ и Северо-Западный университет Китая открыли совместный кампус

В Кыргызском государственном техническом университете имени Исхака Раззакова открыли совместный кампус, созданный в партнерстве с Северо-Западным университетом Китая. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Фото Министерства образования и науки. Открытие совместного кампуса

Китайско-кыргызская совместная лаборатория по динамическим катастрофам и предотвращению последствий в особых грунтах и горных породах — инновационная площадка для научных исследований и разработки методов предупреждения природных катастроф.

Центр сотрудничества по международной торговле Шелкового пути — платформа для изучения современных тенденций мировой экономики и развития международного бизнеса.

По его данным, в состав кампуса вошли два ключевых объекта:

В МОиН отметили, что подписано три стратегических соглашения: