Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть два кыргызских фильма, триллер об агентах разведки и комедийный боевик о киллере в отставке.

1 «Сырдуу Самарканд» (комедия)

Трое историков из Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана привозят в Самарканд бесценные реликвии Амира Тимура для международной выставки. Но накануне открытия экспонаты исчезают. Понимая, что вернуть их — дело чести, друзья берутся за расследование и вскоре обнаруживают, что эта кража лишь часть куда более крупного преступления.

2 «Чемпион» (спортивная драма)

Актилек, мальчик с ограниченными возможностями, мечтает поучаствовать в чемпионате и представить кыргызский футбол миру. Несмотря на отсутствие поддержки и условий для игры в деревне, Актилек и его друзья, преодолевая трудности и усердно работая, идут к своей цели.

3 «Зверопоиск» (мультфильм)

Свин — профи высшего класса, который специализируется на отлове сбежавших животных. Он путешествует по всему миру на своем суперкрутом авто, оборудованном всем необходимым. Но новое задание бросает вызов даже такому мастеру своего дела — ему предстоит поймать милую и наивную слониху Пикулю.

4 «Опус» (триллер)

Молодую журналистку приглашают в отдаленное поместье легендарного поп-исполнителя, который тридцать лет назад исчез при таинственных обстоятельствах. Окруженная культом поклонников звезды и опьяненных гостей, девушка быстро понимает, что оказалась в центре его хитроумного плана.

5 «Киллер в отставке» (боевик)

Отставной киллер Дэнни Долински все еще уверен в своем мастерстве и рад новому заданию от работодателей. Но, как оказалось, Дэнни будет помогать юному убийце Вильборгу — парню, который хорошо стреляет, но, помимо цели, убивает случайных прохожих. Новоявленной парочке нужно устранить лидера конкурирующего преступного синдиката. Но вскоре становится ясно, что это ловушка: конкуренты планируют их ликвидировать.

6 «Черный чемодан — двойная игра» (триллер)

Высококлассные агенты разведки Джордж и Кэтрин счастливо женаты много лет. Преданные друг другу не меньше, чем работе, они научились находить баланс между работой и личной жизнью. Но однажды Джорджу сообщают, что Кэтрин — главная подозреваемая в государственном преступлении. Теперь мужчине придется решить, кому он больше предан — своему браку или стране.

7 «Крушение мира» (фантастика)

Внезапно самые влиятельные люди мира оказывается под угрозой — один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится.

8 «Ужасающие» (ужасы)

1993 год. Молодая американка Лиза приезжает в итальянский городок, чтобы отреставрировать покрытую слоем копоти картину XVI века. Чем больше девушка открывает фрагментов изображения, тем сильнее ее мучают ужасающие видения, а в это время ее соотечественников-зоологов, с которыми Лиза познакомилась в автобусе, похищают и сажают в клетки рядом с жутким колодцем.