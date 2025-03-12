В результате землетрясения в городе Ош на стенах школы образовались трещины

В результате землетрясения в школе № 62 имени Маткеримова в Оше на стене и крыше образовались трещины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По ее данным, комиссия по гражданской защите ведет работу по этому факту.
В министерстве добавили, что поводов для беспокойства нет.Напомним, сегодня в 9.11 в Оше и одноименной области зарегистрировали землетрясение силой 5 баллов. Интенсивность толчков составила:
- Ош — около 5 баллов;
- села Шарк, Таштак, Кызыл-Кыштак, Нариман, Кыргыз-Чек — около 5 баллов;
- село Кара-Суу — 4 балла.