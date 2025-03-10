Льготным тарифом на свет пользуются более 55 тысяч малообеспеченных семей

По льготным тарифам электроэнергию оплачивают 55 тысяч 494 малообеспеченных семьи Кыргызстана. Об этом сообщило Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года малообеспеченным семьям, получающим ежемесячное пособие «үй-бүлөгө көмөк», оказывают дополнительную поддержку в виде льготного тарифа на электроэнергию.

При потреблении электроэнергии до 700 киловатт в месяц тариф составляет 55,4 тыйына.

По данным Минтруда, на начало февраля 2025 года пособие «үй бүлөгө көмөк» получало 58,4 тысячи семей. Льготными тарифами из них пользуются 94,9 процента.

«Основной причиной неполучения льготных тарифов малообеспеченными семьями является отсутствие личных лицевых счетов за электрическую энергию в связи с проживанием на съемных квартирах, в дачных поселках и производственных помещениях. Есть семьи, проживающие без электричества (в кошарах, постройках, не имеющих электрических проводов, домах, не имеющих договора с энергокомпаниями). Территориальные службы Министерства труда, социального обеспечения и миграции ведут разъяснительные работы с такими семьями», — сообщили в ведомстве.