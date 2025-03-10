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Общество

«Забытый край». Мэр города Ош ужаснулся от состояния улиц в одном из МТУ

Мэр Оша Женишбек Токторбаев провел рейд в муниципальном территориальном управлении «Курманджан датка» и ужаснулся от состояния улиц.

Градоначальник назвал МТУ забытым краем. Он заметил, что работы в муниципальном территориальном управлении предстоит сделать много, но бюджет и возможности у мэрии ограничены. В связи с этим Женишбек Токторбаев намерен обратиться к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву за финансовой помощью.

«Это настоящее село. Тут очень много работы, не знаешь, с чего начать. Уже голова идет кругом», — сказал мэр южной столицы.

Он проверил состояние дорог на улицах Таджикской, Абая, Демократической, Шамшиева и Увамской и дал поручение руководителям соответствующих служб включить их в список на ремонт и восстановление.

Женишбек Токторбаев поручил также сфотографировать состояние улиц и подготовить презентацию для того, чтобы показать главе государства, когда тот приедет с визитом в Ош.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322222/
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