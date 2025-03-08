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Общество

Суд в США потребовал от Китая $24 миллиарда за сокрытие данных о COVID-19

Суд в США потребовал от Китая $24 миллиарда за сокрытие данных о COVID-19, сообщает The New York Times.

из архива
Фото из архива

КНР «вводила мир в заблуждение» относительно опасности и масштабов коронавируса, из-за чего США не смогли подготовиться к пандемии, говорится в решении суда Миссури. Официальный Пекин решение не признал, ранее китайские власти отвергали все обвинения.

Иск был подан генпрокурором штата еще в апреле 2020 года. Власти Миссури считают, что Китай скрывал данные о существовании и распространении COVID-19, а затем прекратил поставки средств индивидуальной защиты остальному миру.

В своем постановлении судья Стивен Н. Лимбо-младший заявил, что Китай «вводил мир в заблуждение относительно опасностей и масштабов пандемии» и «занимался монополистическими действиями по накоплению средств индивидуальной защиты».

По мнению суда, это привело к тому, что в Соединенных Штатах не смогли своевременно среагировать на пандемию, а также сделало невозможным закупку достаточного количества оборудования для медработников.

Также судья подчеркнул, что Китай знал о распространении вируса и о том, что он передается от человека к человеку «еще задолго до того, как поделился этой информацией с миром».

Генеральный прокурор Миссури Эндрю Бейли заявил, что китайские официальные лица отказались принимать участие в суде. По его словам, власти намерены «собрать все до копейки», конфисковав принадлежащие китайцам активы, включая сельскохозяйственные угодья в Миссури.

В посольстве КНР в Вашингтоне сообщили, что правительство не признает решение суда, и если интересы Китая будут ущемлены, то Пекин «примет решительные контрмеры в соответствии с международным правом».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322171/
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