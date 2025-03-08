11:48
USD 87.45
EUR 94.89
RUB 0.98
Общество

Теперь с Asman Airlines можно быстро попасть еще в два города Кыргызстана

Теперь из Бишкека можно быстро попасть в еще два города, расположенных в Джалал-Абадской и Таласской областях. Открываются новые внутренние авиасообщения Бишкек — Кербен и Бишкек — Талас.

Полеты из Бишкека отечественной авиакомпанией Asman Airlines в городе Кербен Джалал-Абадской области производятся каждую субботу:

Бишкек — Кербен в 10.45;

Кербек — Бишкек в 12.05.

Время полета всего 55 минут. Стоимость билета от 3 тысячи 600 сомов.

Кроме того, по пятницам осуществляются полеты в город Талас. Стоимость билета составляет от 2 тысячи 100 сомов — 40 минут полета:

Бишкек — Талас в 10.20;

Талас — Бишкек в 11.40.

Пенсионерам скидка 10 процентов. Кроме того, билеты можно заказать по WhatsApp-номеру — 0999251600, приобрести онлайн через приложение Asman Airlines или заказать на сайте asmanairlines.kg.

Телефоны для справок: 0705251600, 0999251600, 0312251600. WhatsApp: 0999251600.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322163/
просмотров: 297
Версия для печати
Материалы по теме
Талас облусунда жер комиссиясынын мүчөлөрү кармалды
Две девушки шантажировали таласца интимными фото и предлагали взятку милиционеру
Asman Airlines operates technical flight on Bishkek-Kerben route
Asman Airlines совершила технический рейс по маршруту Бишкек — Кербен
В Таласе задержали чиновников, незаконно продавших 16,5 гектара земли и пруд
Депутаты требуют вернуть статус Чалдыбарской школе-интернату для сирот
Таласта 34 миллион сомдук жер жана көлмө 874 миңге сатылып кеткен
В Таласской области нашли тело пастуха. Подозреваемый задержан
Башкы прокуратура жеке адамдарга мыйзамсыз берилген жер тилкелерин аныктады
В Таласской области сильный ветер снес крышу местной школы
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Бизнес
Мегапроект &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек? Мегапроект «Все в одном» Royal Central Park стартует. Что получит Бишкек?
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
8 марта, суббота
11:39
Касым-Жомарт Токаев наградил мужчину, спасшего заложницу в аэропорту Алматы Касым-Жомарт Токаев наградил мужчину, спасшего заложниц...
11:22
Теперь с Asman Airlines можно быстро попасть еще в два города Кыргызстана
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 марта
10:43
Вы показываете пример нам, мужчинам. В «Кумторе» поздравили женщин с 8 Марта
10:36
ООН обвинила Израиль в военных преступлениях в Газе