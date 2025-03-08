Теперь с Asman Airlines можно быстро попасть еще в два города Кыргызстана

Теперь из Бишкека можно быстро попасть в еще два города, расположенных в Джалал-Абадской и Таласской областях. Открываются новые внутренние авиасообщения Бишкек — Кербен и Бишкек — Талас.

Полеты из Бишкека отечественной авиакомпанией Asman Airlines в городе Кербен Джалал-Абадской области производятся каждую субботу:

Бишкек — Кербен в 10.45;

Кербек — Бишкек в 12.05.

Время полета всего 55 минут. Стоимость билета от 3 тысячи 600 сомов.

Кроме того, по пятницам осуществляются полеты в город Талас. Стоимость билета составляет от 2 тысячи 100 сомов — 40 минут полета:

Бишкек — Талас в 10.20;

Талас — Бишкек в 11.40.

Пенсионерам скидка 10 процентов. Кроме того, билеты можно заказать по WhatsApp-номеру — 0999251600, приобрести онлайн через приложение Asman Airlines или заказать на сайте asmanairlines.kg.

Телефоны для справок: 0705251600, 0999251600, 0312251600. WhatsApp: 0999251600.