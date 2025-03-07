Минудобрения в Кыргызстан поступают из Узбекистана, России и Казахстана

В Кыргызстан минеральные удобрения в основном завозят из Узбекистана, России и Казахстана. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист отдела агрохимии и надзора департамента химизации, защиты и карантина растений Минсельхоза Гульзар Султанбек кызы.

По ее словам, годовая потребность страны в минудобрениях составляет около 287 тысяч тонн, в том числе:

163,5 тысячи тонн азотных,

105,8 тысячи тонн фосфорных,

17,2 тысячи тонн калийных.

«Так как наша страна не имеет заводов по производству минеральных удобрений, мы являемся полностью импортозависимой страной. В 2017 году между правительствами КР и РУз подписано соглашение о бесперебойной поставке минудобрений; ежегодная квота, выделяемая Узбекистаном, составляет 100 тысяч тонн, из которых 60 тысяч тонн поставляются на период весенних полевых работ. Около 15 процентов от всей потребности поступает из РФ, и около 5 процентов из Казахстана», — сказала Гульзар Султанбек кызы.

Она отметила, что завозом удобрений занимаются отечественные частные поставщики. Они имеют свою инфраструктуру, склады и на собственные средства обеспечивают поставки, исходя из спроса и покупательской способности.

В эфире отмечено, что с 3 марта 2025 года в КР введен 6-месячный запрет на вывоз минеральных удобрений за пределы ЕАЭС.