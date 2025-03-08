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Общество
Сюжет: Переход на 12-летнее обучение

Читатели 24.kg не поддерживают переход на 12-летнее образование. Итоги опроса

Читатели 24.kg поделились своим мнением относительно перехода на 12-летнее образование. Опрос проведен на сайте редакции.

Подавляющее большинство участников опроса — 93 процента, или больше 5,6 тысячи голосов — не поддерживают реформу. Лишь 6 процентов респондентов отдали свой голос в поддержку трансформации школьного образования.

Несмотря на продолжающуюся полемику, Министерство образования и науки продолжает поэтапное внедрение 12-летнего школьного образования.

«Трансформация образования не ограничивается простым добавлением одного года обучения, начиная с шестилетнего возраста, а направлена на повышение качества обучения, разгрузку школьной программы и устранение существующих проблем в системе образования. С переходом на 12-летнюю систему ученики старших классов получат возможность заранее определиться с будущей профессией. Это поможет им осознанно подойти к выбору направления и избежать ошибок при поступлении», — заявляют в ведомстве.

На 2025/26 учебный год планируется ряд новшеств. В том числе некоторые ученики смогут перепрыгнуть через класс, а дети, прошедшие дошкольную подготовку, будут зачислены сразу во второй класс, минуя первый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322077/
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