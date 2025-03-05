Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос

В Кыргызстане не утихает полемика вокруг предстоящего перехода на 12-летнее образование. Меньше чем через месяц начнется запись в школу — часть детей пойдет в первый класс, а часть — сразу во второй. В сентябре учащиеся 3-х и 6-х классов перепрыгнут через класс.

Министерство образования и науки в авральном режиме переобучает учителей, готовит учебники, переписывает госстандарт, а на местах изыскивают дополнительные ученические места — всего по стране не хватает более 163 тысяч мест.

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Вчера на заседании парламентского комитета депутат Камила Талиева заявила, что инициатива Минобразования обречена на провал. Ей ответил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов, подчеркнув, что в Кыргызстане уже более 35 лет работает 12-летняя школа — 11 классов плюс нулевой, просто это формализовали.

В это же время другой заместитель председателя кабмина — глава ГКНБ Камчыбек Ташиев выступил против перехода на 12-летнее школьное образование. По его данным, требуется более 30 тысяч учителей и дополнительно 200 школ.

В связи с этим кыргызстанцы теперь задаются вопросом, к чему готовиться детям и их родителям, и обсуждают плюсы и минусы 12-летки.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться мнением своих читателей.