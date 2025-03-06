Медицинский туризм. В КР рассмотрят возможность пересадки почек иностранцам

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев посетил Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), где ознакомился с условиями проведения операций по трансплантации органов.

По данным пресс-центра Минздрава, в Кыргызстане наблюдается положительная динамика в сфере трансплантации почек. В 2024 году количество операций увеличилось на 36,4 процента по сравнению с 2023-м.

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«Трансплантация почки — это жизненно важная операция для пациентов, находящихся на диализе. Государству важно развивать эту сферу, поскольку пересадка органа снижает нагрузку на систему здравоохранения и улучшает качество жизни пациентов. Мы готовим нормативную базу, которая обеспечит устойчивое финансирование и достойную оплату труда специалистов», — отметил Эркин Чечейбаев.

«В перспективе также рассматривается возможность проведения трансплантаций для иностранных граждан в рамках медицинского туризма, что может стать дополнительным источником финансирования для учреждений, выполняющих высокотехнологичные операции», — добавили в Минздраве.

Ранее Эркин Чечейбаев заявлял в парламенте, что больницы Кыргызстана не готовы проводить операции по пересадке органов. По его словам, в двух медучреждениях создают условия, но они еще не готовы. «Нужно создать условия как предоперационные, так и послеоперационные, нужно легализовать трупное донорство. Эти вопросы еще не решены», — говорил он.